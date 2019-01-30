شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط على الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة تحسباً للتطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



ولا تزال الأنظار متجهة نحو أحدث مفاوضات بين واشنطن وبكين رغم الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وهذا ما أوضحه وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" في تصريحات سابقة.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي الأربعاء الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وألمح إلى عدم رفع الفائدة في الفترة المقبلة إلى حين وضوح الصورة في الاقتصاد العالمي.



وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% أو 88 سنتاً وأغلقت عند 15.927 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16.065 دولار وأقل سعر عند 15.825 دولار.



وصعدت أيضاً أسعار الذهب عند التسوية بأقل من 0.1% إلى 1315.50 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1321.1 دولار وأقل سعر عند 1308.1 دولار.