شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يستقر أمام الدولار بعد تلاشي نتيجة تصويت برلماني يخص "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تداولات اليوم بعد انخفاضه أمس متأثراً بنتيجة تصويت في البرلمان البريطاني يتعلق بمغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست".



كان البرلمان البريطاني قد رفض أمس تعديلاً يتيح عدم الخروج من التكتل الأوروبي الموحد بدون اتفاق، كما منح الضوء الأخضر لحكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لإعادة التفاوض مع "بروكسل" على تعديل الاتفاق.



وصرح رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" بأن الاتحاد في القارة العجوز ليس مستعداً على إعادة فتح مفاوضات مع بريطانيا حول "بريكست".



وأضاف "تاسك" أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قائم – رغم رفضه في البرلمان البريطاني – ووصفه بأنه الطريقة الوحيدة والأفضل أمام لندن لخروج منظم.



واستقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:49 جرينتش عند 1.306، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3121 وأقل سعر عند 1.3032.