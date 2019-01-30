شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-1-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.880 مليار جنيه.

تغريم شركتين تغريم شركتين قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على شركتى القلعة للاستشارات المالية، السويس للأسمنت بقيمة 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم، وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية المادة 51 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

كما قررت اللجنة، منح شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات مهلة 15 يوم لموافاة البورصة بتقرير افصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018 على أن يعاد عرض موقف الشركة التى لم تلتزم بقرار لجنة القيد، والتنبيه على الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية مستقبلا.





أوراسكومقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أوراسكوم للتنمية مصر من 1.108 مليار جنيه إلى 1.130 مليار جنيه بزيادة قدرها 22.166 مليون جنيه موزعة على 22.166 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها جنيه مسددة نقداً، تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

كما وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجارى الدولى من 11.668 مليار جنيه إلى 14.585 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.917 مليار جنيه موزعة 291 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 31 ديسمبر لعام 2017، وذلك بواقع 0.25 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلى قبل الزيادة.

ووافقت أيضا على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة النساجون الشرقيون للسجاد من 500 مليون جنية مصرى إلى مليار جنيه، وتخفيض رأس المال المصدر لشركة النساجون الشرقيون للسجاد من 450 مليون جنيه إلى 443 مليون جنيه بتخفيض قدره 6.6 مليون جنيه، بقيمة أسهم الخزينة.

البورصة تربح 6.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.880 مليار جنيه. البورصة تربح 6.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.880 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 227.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 20.36%، والعرب على 10.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 50.9 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 48.6 مليون جنيه ، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36% عند مستوى 14237 نقطة.

كما ارتفع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ايغلق عند 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.





مراجعة المؤشراتأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن اعتماد المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتى أقرتها لجنة المؤشرات، على أن يتم العمل بها يوم الأحد المقبل الموافق 3 فبراير.

وبحسب بيان البورصة، فأنه تم خلال المراجعة الدورية الأولى لعام 2019، خروج 8 شركات من المؤشر الرئيسى مقابل دخول 8 جدد منها شركتين جديدتين هما شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والذى بدأ التداول عليهما أكتوبر 2018.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزانegx 50 استبعاد 11 شركة، فى حين شهد مؤشر egx 70 خروج 22 شركة، وانضمام 6 شركات منها إلى المؤشر الرئيسى، وتم استبعاد 17 شركة من مؤشر EGX 100.