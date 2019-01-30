شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جولة حاسمة من محادثات التجارة بين الصين وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الولايات المتحدة والصين جولة حاسمة من محادثات التجارة بين البلدين اليوم الأربعاء (30 يناير) فى ظل خلافات عميقة بشأن مطالبة واشنطن بكين إجراء إصلاحات هيكلية ما يجعل من الصعب التوصل لاتفاق قبل الثانى من مارس وهو الموعد الذى حددته الإدارة الأمريكية لإنهاء المفاوضات.

والتقى الجانبان فى واشنطن فيما يوصف بأرفع مستوى للمفاوضات منذ اتفاق الرئيس الامريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ على هدنة فى الحرب التجارية بينهما فى ديسمبر كانون الأول.

وقالت مصادر مطلعة وخبراء تجاريون إنه لا يوجد مؤشر يُذكر حتى الآن على رغبة المسؤولين الصينيين فى التصدى للمطالب الأساسية للولايات المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وانهاء سياسات تقول واشنطن إنها ترغم شركات على أمريكية على نقل تكنولوجيا لشركات صينية.

واستغلت إدارة ترامب شكاوى الشركات إلى جانب اتهام الصين بالقرصنة الإلكترونية لسرقة أسرار تجارية أمريكية وحملة ممنهجة للاستحواذ على شركات التكنولوجيا الامريكية، لتفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار.