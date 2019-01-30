شكرا لقرائتكم خبر عن valU التابعة لـ"هيرميس" تطلق برنامجا لتمويل تجديد الوحدات السكنية الفاخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "valU" لخدمات البيع بالتقسيط فى السوق المصرى، عن إطلاق برنامج جديد لتمويل العملاء الراغبين فى تجديد وحداتهم العقارية الفاخرة فى مصر بالتعاون مع شركة Line، والذى يعد أكبر برنامج تمويلى للعلامة التجارية التابعة للمجموعة المالية هيرميس.

شركة Line، التى تم اطلاقها فى 2018 لتقديم حلول التجهيز والتشطيب، تجمع بين التصاميم الدقيقة والتطبيقات الراقية تحت مظلة واحدة وقد تم الاتفاق على بروتوكول تمويلى لتقديم تسهيلات فى الدفع للعملاء مع valU على فترات سداد المرنة.

ويستهدف البرنامج بشكل أساسى شريحة مالكى العقارات الفاخرة، وبصفة خاصة المنازل الثانوية والمخصصة لقضاء العطلات، الراغبين فى تجديد منازلهم عبر توفير السيولة النقدية اللازمة بقيمة تصل إلى 2.4 مليون جنيه مصرى لكل عميل، بفترات سداد تصل إلى 48 شهراً، ويمثل هذا البرنامج الجديد الخطوة الثانية لـvalU بعد إطلاقها لبرنامج تمويل وحدات توليد الطاقة الشمسية الذى تم اطلاقه فى 2018.

وفى هذا السياق، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة valU ، إن هذا البرنامج يعكس استراتيجية الشركة فى تنويع أنشطتها التمويلية للوصول إلى الريادة فى مجال خدمات البيع التقسيط، سعياً من الشركة لمواكبة الزيادة المستمرة فى قاعدة العملاء والاستجابة لرغباتهم ومتطلباتهم دائمة النمو. ويمثل البرنامج الجديد نقطة تحول من تقديم برامج التمويل البسيطة قصيرة الأجل التى تركز على السلع الاستهلاكية، إلى توفير برامج تمويل طويلة الأجل تلبى طموحات العملاء الراغبين فى تطوير أنماط حياتهم.

جدير بالذكر أن أولى عمليات التمويل التى قامت بها الشركة فى ديسمبر 2018 هى تجديد إحدى الوحدات العقارية بخليج ألماظة بمدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط، بتمويل قدره 900 ألف جنيه، بينما تقوم الشركة حالياً بإتمام عملية التمويل الثانية لوحدة أخرى بمنطقة هاسيندا بالساحل الشمالى بقيمة 2.4 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، دخلت شركة valU فى مفاوضات لتمويل عمليات تجديد 30 وحدة إضافية فى خليج ألماظة.

وأضاف حسونة، فى بيان صحفى، أن valU تعمل على تقليص الفجوة بين طموحات المستهلكين وقوتهم الشرائية فى السوق المصري، سعياً منها إلى تمكين العملاء من المحافظة على مستوى معيشتهم والاستمتاع بنمط حياة مناسب وسط الضغوطات الاقتصادية.

valU هو أول تطبيق لخدمات البيع بالتقسيط على الهواتف المحمولة الذى يتيح أسرع موافقة مبدئية فى مصر، دون الحاجة لمتطلبات مستندية معقدة، وذلك من خلال عملية متطورة لتقييم المخاطر لتمكين المستهلكين من شراء كافة احتياجاتهم بسهولة ويسر.