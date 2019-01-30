شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المساكن القائمة فى أمريكا تهبط فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن عقود شراء المساكن القائمة فى أمريكا هبطت فى ديسمبر 2018، فى علامة أخرى على ضعف سوق الإسكان فى أكبر اقتصاد فى العالم. وتراجع مؤشر الرابطة لمبيعات المساكن القائمة إلى قراءة عند 99.0 بانخفاض قدره 2.2 بالمئة مقارنة مع نوفمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.5 بالمئة فى مبيعات المساكن القائمة فى ديسمبر كانون الأول. وينظر إلى عقود شراء المساكن القائمة على أنها مؤشر مستقبلى لقوة سوق الإسكان لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين. وهوت مبيعات المساكن القائمة إلى أدنى مستوى لها فى ثلاث سنوات فى ديسمبر كانون الأول وتباطأت الزيادات فى أسعار المساكن بشكل حاد. وعلى أساس سنوى هبطت مبيعات المساكن القائمة 9.8 بالمئة فى ديسمبر.

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