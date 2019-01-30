شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تناقش تطبيق الإقرار الاليكترونى لضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء ندوة بمقر الغرفة، لتعريف الشركات الأعضاء بخطوات تقديم الإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث تواجه الكثير من الشركات مشاكل تتعلق بعدم قبول النظام الإليكترونى إدخال الإقرار الاليكترونى الذى يجرى تطبيقه إلزاميا لأول مرة خلال يناير الجارى.

جدير بالذكر أنه اعتبارا من شهر يناير الجارى يبدأ تطبيق الإقرار الإليكترونى لضريبة القيمة المضافة، ولا تقبل المأموريات الإقرارات اليدوية، فى حين تواجه الشركات مشاكل فى تقديم الإقرار الإليكترونى، وتنتهى فترة السداد غدا الخميس الموافق 31 يناير بالنسبة لضريبة القيمة المضافة عن الشهر، وفى حالة تأخر الشركات في السداد تتعرض لغرامات تأخير.

وشرح محمد شوقى رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، خطوات إدخال بيانات الإقرار الإليكترونى، مطالبا الشركات بالتوقف عن إدخال الاقرارات الإليكترونية اليوم وغدا بسبب المشاكل التى يواجهها الممولون، والتوجه الى المأموريات لسداد الضريبة منعا لاحتساب غرامات التأخير، نتيجة الضغط الكبير على النظام من جميع الشركات فى الوقت الحالى.

وأعلن شوقى عن إنشاء مركز "كول سنتر" لإبلاغ الممولين بقبول الاقرارات فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى محاولات المصلحة والشركات المصممة لنظام الاقرار الاليكترونى لإصلاح المشاكل التى يواجهها الممولون فى إدخال الاقرارات الإليكترونية.