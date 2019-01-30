شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم بوينج تقفز بعد رفع الشركة توقعاتها للأرباح لكن صعوبات تلوح فى الأفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسهم بوينج اليوم الأربعاء بعدما رفعت أكبر شركة لصناعة الطائرات فى العالم توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية لعام 2019 فى ظل انتعاش حركة السفر الجوي، بينما أشارت إلى أنها تغلبت على تأخيرات الموردين التى أربكت إنتاج الطائرات 737 العام الماضي.

وقالت الشركة التى مقرها شيكاجو إنها تتوقع تسليم ما بين 895 طائرة و905 طائرات تجارية فى 2019، ارتفاعا من 806 طائرات سلمتها العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذا أقل قليلا من المستهدف، إلا أنه يُبقى الشركة متفوقة على منافستها ايرباص للعام السابع.

وعلى الرغم من توقعاتها المتفائلة فإن بوينج، وهى أكبر شركة مصدرة فى أمريكا، تواجه اضطرابات محتملة على عدة جبهات فى 2109، ومن بينها الضغوط المالية التى يشعر بها بعض زبائن الشركة، وعلامات على تباطؤ اقتصادى أوسع نطاقا، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى تصدر بوينج إليها طائرة من كل أربع طائرات تنتجها.

وقفزت أسهم بوينج 6.4 بالمئة إلى 388.25 دولار للسهم.

ورفعت الشركة توقعاتها لحصة السهم من الأرباح الأساسية للعام بكامله إلى 19.90-20.10 دولار من 14.90-15.10 دولار كما زادت توقعاتها للإيرادات إلى نطاق من 109.5 مليار إلى 111.5 مليار دولار من 98 مليار إلى 100 مليار دولار، بدعم من أداء قوى لأنشطتها التجارية والعسكرية والخدمات.