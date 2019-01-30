شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من الترقب وعدم اليقين في الأسواق..والذهب يستقر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومن المنتظر الجمعة المقبلة صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن يناير/كانون الثاني مع توقعات بانخفاض معدل البطالة إلى 3.8% من 3.9%.



وكشفت بيانات اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 213 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، وهو ما فاق توقعات المحللين.



وسوف يُصدر الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير، ولكن التركيز سينصب على تصريحات رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وارتفع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.6 نقطة وأقل مستوى عند 95.3 نقطة.



واستقرت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:58 جرينتش عند 1316.2 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1320.8 دولار وأقل سعر عند 1314.2 دولار.