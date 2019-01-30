شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار في ضوء ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار بشكل طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء حيث تلاشى تأثير البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت في وقت سابق اليوم ليتحول التركيز إلى قرار الاحتياطي الاتحادي.



وبعد اجتماع بدأ أمس واستمر حتى اليوم، سيعلن البنك المركزي الأمريكي عن قرار الفائدة، ومن المتوقع تبني مسوؤلو الاحتياطي الاتحادي سياسة الصبر في زيادة الفائدة حتى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية.



وسوف يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً للتعليق على السياسة النقدية في الفترة القادمة والوقوف على تكهنات البنك المركزي بشأن الاقتصاد الأمريكي.



كانت بيانات قد أظهرت إضافة القطاع الخاص الأمريكي 213 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني، وهو ما تجاوز التوقعات بإضافة 180 ألفاً.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:14 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 95.6 نقطة وأقل مستوى عند 95.3 نقطة.