شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق حياة تتوسع بمكة المكرمة بالتعاون مع "جبل عمر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت إحدى الشركات التابعة لمجموعة فنادق حياة العالمية اتفاقية مع شركة جبل عمر للتطوير، لافتتاح فندق حياة سنتريك في مكة المكرمة، وذلك ضمن مشروع جبل عمر بمكة المكرمة.

ووأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن فندق وريزيدنس حياة سنتريك مكة جبل عمر سيقام في موقع استراتيجي بجوار الحرم المكي الشريف.

ومن المتوقع افتتاحه في العام 2023، وسيضم 196 غرفة وجناحاً، بينما ستضم الشقق الفندقية 200 وحدة متاحة للجمهور.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، فقد كشفت جبل عمر ولاول مرة منذ أيام أنها تدرس التوسع خارج مكة المكرمة لتطوير مشاريع في جدة والمدينة المنورة، مشددا على أن الشركة منفتحة لعقد شراكات سواء مع مستثمر محلي أو عالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن جبل عمر حققت صافي أرباح بلغ 192.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 602 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.