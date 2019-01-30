شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد: متفائلون بأعمالنا في العام الجديد و200% تغطية القروض المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعرب عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، عن تفاؤله بعام 2019، قائلاً: إنهم يعملون على برامج الادخار ورفع الوعي الادخاري للعملاء، وزيادة برامج التمويل المسؤول.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذا التفاؤل مصدره وجود استثمار كبير للبنك في قطاع التقنية الذي وجهت إليه أغلب المصروفات لتسهيل تجربة العميل وتوسيع أعمال البنك.

وقال، إن أنشطة البنك شهدت نمواً والحصة الكبرى لزيادة الاستثمارات ذهبت إلى الصكوك التي نمت بنسبة كبيرة تجاوزت 60%، فيما فاقت محفظتها لدى البنك ملياري ريال بنهاية 2018.

وأشار إلى نمو قطاع تمويل الأفراد مع زيادة حصة البنك في التمويل الإسكاني في ظل ما يشهده القطاع من نمو في المملكة.

كما لفت إلى زيادة حصة بنك البلاد في تمويل المشاريع النوعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحول تغطية القروض المتعثرة، قال العنيزان إنهم متحفظون في تكوين المخصصات التي تجاوزت نسبتها حالياً 200%، ومتحفظون أيضاً في مسألة الإقراض لكن مازال هناك فرص للنمو.

وكان صافي أرباح بنك البلاد السنوية ارتفع إلى 1.11 مليار ريال في 2018، مقابل 942 مليون ريال في 2017، بنمو 17.88%.