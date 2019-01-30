شكرا لقرائتكم خبر عن جرير للتسويق: سنواصل خطط توسعنا وسنوفر 350 وظيفة للسعوديين في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة جرير للتسويق مواصلة سياستها بالتوسع بنفس الوتيرة بافتتاح ما بين 5 إلى 6 معارض أو فروع في كل سنة وهو نفس معدل التوسع السابق.

وأكد محمد العقيل، رئيس مجلس الإدارة، في مقابلة مع قناة العربية إلى مواصلة توسعات الشركة عبر افتتاح 5 فروع خلال السنة الحالية والتي ستتضمن توفير 400 وظيفة منها 350 وظيفة للسعوديين.

ولفت إلى انتهاء مرحلة التراجع في أداء المعارض القديمة، واستعادتها النشاط الجيد بدءا من الربع الثاني 2018 حتى وصلت إلى مرحلة الاستقرار نهاية ذلك العام، بحسب قناة العربية.

وأكد أن نمو التجارة الإلكترونية سجل معدل 95% بالعام الماضي لدى الشركة.معربا عن تفاؤله بأداء مستقبلي قوي في ضوء نمو المبيعات و الأداء الاقتصادي العام، مع تحسن أسعار النفط وتوسع ميزانية الدولة.

وارتفعت أرباح جرير للتسويق إلى 960 مليون ريال بنهاية عام 2018 بزيادة 10.6%، مقارنة بـ867.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.