رسميًا..«المركزي» يخاطب البنوك بقصر التمويل العقاري على محدودي الدخل

أظهر خطاب أرسله البنك المركزي للبنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، أن المركزي قرر استمرار المبادرة لتمويل محدودي الدخل فقط.

وقال جمال نجم نائب محافظ المركزي في الخطاب المؤرخ بتاريخ أول أمس الاثنين، والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، إن ذلك يأتي في ضوء استنفاذ كامل قيمة المبلغ المخصص للمبادرة والبالغ 20 مليار جنيه، وحرصا من الدولة على استمرار البرنامج.

وسادت حالة من التخبط والارتباك بالبنوك، بعد توقف البنك المركزي عن دعم مبادرة التمويل العقاري لفئتي متوسطي وفوق متوسطي الدخل والإبقاء على دعم الفائدة لمحدودي الدخل.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليوم الأربعاء، لمصراوي، إن وزارة المالية هي التي ستتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بدلًا من المركزي على جميع الشرائح محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل دون تغيير في نسب الفائدة.

وقررت بعض البنوك إلغاء أي طلبات تحت الدراسة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل وذلك بعد تلقي خطاب البنك المركزي، فيما قررت بنوك أخرى إرجاء أي قرارات حتى التواصل مع البنك المركزي وإيضاح تفاصيل الخطاب وموقف بعض العملاء في مشروع دار مصر وسكن مصر.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

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