شكرا لقرائتكم الامارات تلتزم معايير الشفافية والحوكمة العالمية بهدف جذب استثمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - شفيق الأسدي | منذ ساعتين في 30 يناير 2019 - اخر تحديث في 30 يناير 2019 / 17:32

أكد وكيل وزارة المال الاماراتية يونس حاجي الخوري تميز المنظومة المالية في دولة الامارات بالشفافية واعتمادها لأعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسي للاستثمارات الخارجية للدولة.



ولفت الخوري كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع عقد بمقر الوزارة في أبوظبي مع وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الى أن دولة الإمارات وقعت 115 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تنص على تبادل المعلومات وفقاً لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، إلى جانب التوقيع على الاتفاقية الاطارية متعددة الأطراف و 14 مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة"

ويقوم وفد سكرتارية المنتدى العالمي بزيارة ميدانية لدولة الامارات خلال الفترة من 28 وحتى 31 يناير، وذلك ضمن عملية تقييم الدورة الثانية للدولة والخاص بموضوع الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبية، وشملت هذه الزيارة لقاءات واجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية في الدولة.

حضر الاجتماع مع وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومركز رأس الخيمة الدولي.

واشار الخوري إلى أن وزارة المال تلتزم بمهامها الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (17) لعام 2012، والذي منح الوزارة صلاحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، وفق التزامات الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية. وقال سعادته: "تنسق وزارة المالية مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحديد نوع وطبيعة المعلومات والبيانات المطلوب جمعها وأطر توفيرها، وسبل تعاون هذه الجهات مع وزارة المالية لتنفيذ أحكام هذا القرار."

وقال: "يعمل التزام الدولة بكافة التشريعات والقوانين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة في تعزيز موقع الدولة المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية،

وشملت زيارة وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لقاءات مع الجهات المعنية في الامارات التي استعرضت آليات تبادل المعلومات للأغراض الضريبة مع وزارة المال، حيث قدم مصرف الامارات المركزي عرضاً حول القوانين الجديدة، وقدمت الهيئة الاتحادية للضرائب عرض حول تأسيس الهيئة ومهامها، فيما قدمت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف شرح حول الوقف وطرق ادارته وتأسيسه.

واستعرضت كل من وزارة الاقتصاد والمناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي قوانيها وتشريعاتها الخاصة بتسجيل الشركات وقدمت أيضاً احصائيات عن عدد الشركات المسجلة لديها وشرحت خطوات تسجيل الشركات وآليات الرقابة عليها. وقدم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي نبذة حول تأسيسهما، وشرحاً عن عن متطلبات توفير معلومات المالك المستفيد الحقيقي النهائي وآلية الرقابة على الشركات.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في شأن الموافقة على قيام وزارة المال بمتابعة تنفيذ قرارات مجموعة العشرين بشأن تبادل المعلومات والموافقة على مشاركة وانضمام الوزارة إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات وتفويضها بالتنسيق مع الدوائر المحلية بجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية للوفد كجزء من تقييم الدورة الثانية للدولة الخاص بالشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، والذي بدأ في شهر سبتمبر 2018 من خلال الإجابة على استبيانات المنتدى والذي يتم فيه تقييم الدولة وفقا للشروط المرجعية الجديدة لعام 2016 والتي تتضمن توفير معلومات حول المالك المستفيد النهائي، على أن يتم تقييم الاطار القانوني والتبادل الفعلي للمعلومات في هذا التقييم وفقاً للشروط المرجعية 2016.

ومن المنتظر أن يتم بعد هذه الزيارة إعداد المسودة الأولى لتقرير الدولة تحضيراً للنتيجة النهائية التي سيتم اعلانها خلال اجتماع مجموعة مراجعة النظراء الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في شهر سبتمبر 2019.

وكانت مجموعة العشرين قد كلفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمتابعة تنفيذ الدول للقرارات التي تتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتي عُرفت في هذا الإطار بمسمى «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبة» لتضم في إطارها (154) دولة عضو حتى تاريخه، وانضمت الدولة لعضوية هذا المنتدى واللجان التابعة له بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في عام 2010. ويقوم المنتدى بتقييم الدول الأعضاء بشكل دوري للتأكد من التزام الدول بالمعايير المتفق عليها بين الدول الأعضاء بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً للشروط المرجعية التي وضعها المنتدى في عام 2010 والتي تم تحديثها في عام 2016 لتتماشى مع المتطلبات الدولية المتعلقة بهذا الشأن حيث تتضمن الشروط المرجعية الجديد متطلبات المالك المستفيد النهائي.