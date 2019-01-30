"رابطة تجار السيارات": الأسعار ستنخفض عند تطبيق هذه المقترحات

كتب - محمود أمين:

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تطوير قطاع السيارات في مصر والوصول إلى الأسعار العادلة، يحتاج إلى مجموعة من القرارات الهامة والإجراءات الحاسمة التي من شأنها أن تخفض الأسعار.

ويعاني قطاع السيارات في الآونة الأخيرة أزمة ركود، على خلفية تأجيل شريحة من المستهلكين قرارات الشراء ومطالبة آخرين بالمقاطعة الكاملة لحين تخفيض الشركات هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار أكثر من 170 طرازًا تزامنًا مع تطبيق الشريحة الأخيرة من...