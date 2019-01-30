شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ديار للتطوير" ترتفع 7.4% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة ديار للتطوير المدرجة بسوق دبي المالي ارتفاع أرباحها بنسبة 7.4% بنهاية العام المنتهي في 31 ديسمبر من العام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع السوق، اليوم الأربعاء، أن أرباحها بلغت 140.1 مليون درهم خلال 2018 مقارنةً بصافي ربح بلغ 130.4 مليون درهم خلال 2017.

وحققت الشركة إيرادات بلغت نحو 643.7 مليون درهم في 2018، مقابل 751.6 مليون درهم تم تسجيلها في 2017.

وكانت الشركة قد سلمت اثنين من مشاريعها خلال عام 2018، والتي شملت الأبراج السكنية في مشروع "مون روز" في مارس 2018 ،حيث يتألف من 146 شقة بغرفة نوم واحدة، و144 شقة من غرفتي نوم، وسبعة شقق من ثالث غرف نوم. كما بدأت "ديار" في يوليو 2018 تسليم مشروع "ذي آتريا"، والذي يضم 219 وحدة في 30 طابقاً، بما في ذلك شقق بغرفة نوم واحدة وثالث غرف نوم، وشقق دوبلكس من ثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس من أربع غرف نوم، إلى جانب برج للشقق الفندقية.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 100.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنةً بصافي ربح بلغ 100.3 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.