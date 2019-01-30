شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "النقل البحري" تتراجع 56% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 55.8% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 91.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 207 ملايين ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 386.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 276.4 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2017.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في الربع الرابع من 2018 إلى تحقيق خسائر في في حصة الشركة الزميلة (بترديك) خلال الفترة الحالية بقيمة 36 مليون ريال مقابل تحقيق أرباح خلال الفترة المماثلة من عام 2017 بنحو 35 مليون ريال.

هذا وبلغت حصة الشركة في خسائر ما قبل التشغيل في الشركة الزميلة (الشركة العالمية للصناعات البحرية) 51 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 24.3% إلى 1.8 مليار ريال من 1.4 مليار ريال للربع المماثل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 481 مليون ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 800 مليون ريال في 2017، بنسبة تراجع بلغت 39.9%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 389.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 593.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، بنسبة تراجع بلغت 34.3%.