شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات يدفع أرباح "بنك الجزيرة" السنوية للارتفاع 17% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 16.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 857.5 مليون ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية بلغت 1.9 مليار ريال مقابل أرباح استثمارية بلغت 1.8 مليار ريال خلال العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 5% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل المتاجرة.

في المقابل انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 0.3% وذلك بسبب الانخفاض في صافي مخصص خسائر الإئتمان قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 753.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 663.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 13.6%.