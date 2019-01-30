شكرا لقرائتكم خبر عن "تُهامة" توقع عقد مُرابحة بقيمة 5 ملايين ريال مع "البيت الأبيض المحدودة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة عن توقيع عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 5 مليون ريال، مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة أديم المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن مدة التمويل تمتد لسنتين، علماً بأن الضمانات المُقدمة ستكون سندات لأمر و رهن ذمم مدينة تجارية.

وتهدف تهامة من هذا التمويل إلى تمويل رأس المال العامل للشركة والأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 0.08 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 71.1% إلى 1.1 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.