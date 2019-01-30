شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات يدفع أرباح "بنك الرياض" السنوية للارتفاع 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الرياض، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 19.5% خلال العالم المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حقق البنك صافي أرباح بلغ 4.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 3.9 مليار ريال في العام العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية بلغت 6.7 مليار ريال مقابل أرباح استثمارية بلغت 5.9 مليار ريال خلال العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العالم 2018 يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.4%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئياً انخفاض صافي مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة. في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئياً الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والمخصصات الأخرى.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 3.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 13.2%.