شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه بعد زيادة طفيفة في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم وعززت صعودها في أعقاب صدور بيانات أظهرت زيادة طفيفة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تفاؤل حيال المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وتلتفت الأسواق اليوم نحو جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل الخلافات العالقة والتي تعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزون النفط في البلاد 0.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن توقعات بزيادة قدرها أكثر من ثلاثة ملايين برميل.



وصعدت أسعار خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:23 جرينتش بنسبة 2.6% إلى 54.6 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 54.8 دولار وأقل سعر عند 53.09 دولار.



وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.9% إلى 62.4 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 62.6 دولار وأقل سعر عند 61.04 دولار.