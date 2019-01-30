شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يرتفع بدعمٍ من بيانات التضخم الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال تداولات اليوم أمام عدد من العملات الرئيسية، وذلك عقب صدور بيانات مفاجئة لمؤشر التضخم خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي بالإضافة إلى ترقب المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع التضخم باستراليا بنسبة 0.5% خلال الربع السنوي الرابع من عام 2018 من 0.4% خلال الربع السنوي الثالث من نفس العام، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.



ورغم هذا الارتفاع المفاجيء، إلا أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين انخفض على أساس سنوي إلى 1.8% في الأشهر الأخير من العام الماضي.



وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية 0.4% في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يعد استقراراً عند نفس المستوى الذي سجله في الربع الثالث.



وتترقب الأسواق اليوم محادثات تجارية جديدة بين أمريكا والصين رغم القلق السائد عقب اتهام الولايات المتحدة شركة "هواوي" بسرقة أسرار تجارية.



وارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:07 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7192، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7205 وأقل سعر عند 0.7143.