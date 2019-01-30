شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات مع ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع تركيز الأسواق على قرار الاحتياطي الاتحادي المرتقب في وقت لاحق اليوم بالإضافة إلى انطلاق مفاوضات تجارية بين واشنطن وبكين.



وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي اليوم عن قرار الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، ويلي القرار تصريحات هامة لرئيس البنك "جيروم باول".



وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 213 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 180 ألفاً.



وسيبدأ اليوم مسؤولون في أمريكا والصين جولة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة حول التبادل التجاري.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:42 جرينتش بنسبة 1.1% (حوالي 280 نقطة) إلى 24858 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 61 نقطة) إلى 7092 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% ( ما يعادل 15 نقطة) إلى 2655 نقطة.