شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع وسط تفاؤل إزاء المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مع توجه أنظار المستثمرين نحو جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن قرار الاحتياطي الاتحادي المنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم.



وسوف يلتقي اليوم مسؤولون من واشنطن وبكين لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري القائم واستمرار تفعيل الرسوم الجمركية المتبادلة على واردات سلع من كلا البلدين.



يأتي ذلك على خلفية اشتداد التوترات التجارية بعد اتهامات رسمية وجهتها الإدارة الأمريكية تجاه شركة "هواوي تكنولوجيز" بان الأخيرة سرقت أسراراً تجارية من شركة "تي موبايل" بالإضافة إلى خرق عقوبات مفروضة من جانب واشنطن على إيران.



وأشارت وكالات أنباء في وقت سابق هذا الشهر إلى أن الخلاف الأبرز في المفاوضات بين أمريكا والصين يكمن في أن الولايات المتحدة تريد ضمانات من بكين بعدم الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية لشركات تكنولوجية أمريكية.



من ناحية أخرى، سيكشف الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص معدل الفائدة اليوم ليتحول تركيز الأسواق بعدها على تصريحات رئيس البنك "جيروم باول".



وصعدت أسعار النحاس بحلول الساعة 14:41 جرينتش بنسبة 1.5% إلى 276.5 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 277.1 دولار وأقل سعر عند 272.6 دولار.