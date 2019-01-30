شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي أفضل من التوقعات - يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر كانون الثاني/يناير بمقدار 213 ألف وظيفة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 180 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف كانون الأول/ديسمبر 263 ألف بعد التعديل من 271 ألف ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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