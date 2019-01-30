شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ارتفاع أقل من التوقعات فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.24$،وسجل أعلى مستوي 53.98$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 53.09$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.2% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 51.32$ للبرميل، وبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد قطاع النفط فى فنزويلا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 25 كانون الثاني/يناير ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 3.2 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 444.7 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3.0 مليون برميل ، فى ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي 11.9مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.