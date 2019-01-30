أرباح ديار للتطوير تنمو 7% العام الماضي

الخليج 365 - الإمارات:

صعدت أرباح "شركة ديار للتطوير العقاري" 7% إلى 140.1 مليون درهم (2.4 فلساً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 130.4 مليون درهم أرباح 2017.

وحسب بيان الشركة على "سوق دبي المالي"، زادت الأرباح 30% إلى 39.2 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 30.1 مليون درهم أرباح الربع ذاته 2017.

وبلغت إيرادات ديار للتطوير العقاري العام الماضي 643.7 مليون درهم، مقارنة مع 751.6 مليون درهم في 2017.

ونمت أرباح شركة ديار بشكل طفيف إلى 100.8 مليون درهم (1.74 فلساً للسهم) نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً مع 100.3 مليون درهم أرباح الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وتراجعت أرباح ديار 3% إلى 65.2 مليون درهم (1.13 فلساً للسهم) نهاية النصف الأول 2018، مقارنةً مع 67 مليون درهم أرباح النصف الأول 2017.

وسجلت مبيعات الشركة في 2017 نحو مليار درهم، موزعة على 90% من مشروع "مون روز"، و95% من المبنى السكني في "ذي أتريا"، و35% في الجزء الفندقي.

وديار للتطوير واحدة من أكبر المطورين في منطقة الخليج التجاري، وتتبوأ مشاريعها مكانة مهمة بدبي مع انتشارها ضمن مناطق مثل " منطقة مرسى دبي "، "منطقة البرشا"، "مركز دبي المالي العالمي"، "أبراج بحيرات الجميرا"، "المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي"، "واحة دبي للسيليكون"، و"تيكوم".