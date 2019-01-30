الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 8583.63 نقطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365:
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 2.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8583.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات إعمار, وأمانة للتأمين, وصافولا، أميانتيت, وصدق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية, والبلاد، وأسمنت الجنوب، ورعاية، والأسماك, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.45% و 2.91%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وإعمار، وكيان السعودية, وأميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات وسابك, والإنماء، والراجحي، والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 75.36 نقطة ليقفل عند مستوى 2987.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 36 ألف سهم تقاسمتها 166 صفقة.
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