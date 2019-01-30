شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على زيادة رأس مال أوراسكوم للتنمية وCIB.. وتخفيض النساجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أوراسكوم للتنمية مصر من 1.108 مليار جنيه إلى 1.130 مليار جنيه بزيادة قدرها 22.166 مليون جنيه موزعة على 22.166 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها جنيه مسددة نقداً، تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

كما وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجارى الدولى من 11.668 مليار جنيه إلى 14.585 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.917 مليار جنيه موزعة 291 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 31 ديسمبر لعام 2017، وذلك بواقع 0.25 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلى قبل الزيادة.

ووافقت أيضا على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة النساجون الشرقيون للسجاد من 500 مليون جنية مصرى إلى مليار جنيه، وتخفيض رأس المال المصدر لشركة النساجون الشرقيون للسجاد من 450 مليون جنيه إلى 443 مليون جنيه بتخفيض قدره 6.6 مليون جنيه، بقيمة اسهم الخزينة.