شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السويدى: اقتراح بدعم الصادرات بمكون محلى لا يقل عن 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقد لقاء مع رؤساء المجالس التصديرية بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، والذى يتم إعداده حالياً بوزارة الصناعة ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة.

وأشار السويدى فى بيان له، إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تولى أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرة إلى مناقشة وزير التجارة والصناعة فى ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات.

وفى حوار مفتوح، تبادل الحاضرون الآراء والمقترحات بخصوص دعم وزيادة الصادرات إلى الدول الخارجية وذلك بتبنى آليات مختلفة خاصة وأن تعميق التصنيع المحلى لم يأخذ اتجاهه الصحيح.

واقترح السويدى أن تكون نسبة المساندة التصديرية محسوبة على السلعة حسب نسبة المكون المحلى بها بألا تقل عن نسبة 40% من خلال الشهادة الخاصة بذلك، والتى تصدر من اتحاد الصناعات المصرية بعد احتساب هذه النسب واعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأن يتم التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الصناعة المحلية من خلال تقديم ما يفيد أنها منتجة فى المصانع المصرية ومحققة لنسبة المكون المحلى بدلا من الاكتفاء بفاتورة من مورد محلى فقط، فيجب ضرورة تقديم شهادة بنسبة تفضيل المكون المحلي، ومراجعة كافة الملفات المقدمة للحصول على المساندة التصديرية ولم يتم الصرف لها بحيث يتم الإلتزام بما سبق بيانه.