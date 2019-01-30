أسعار الذهب ترتفع اليوم

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 – 1 – 2019 ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات فى الأسواق، وذلك عقب زيادة سعر أوقية الذهب لتسجل 1314 دولار فى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 8 أشهر.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 644 جنيها للجرام، ليعود الذهب للارتفاع مرة أخرى عقب يومين فقط من الانخفاض نتيجة تراجع الدولار فى البنوك المصرية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 552 جنيها

عيار 21 : 644 جنيها

عيار 24 : 736 جنيها

الجنيه الذهب: 5152 جنيها

الدولار : 1314 دولارا.

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