شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 3% ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 3 بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، وبدعم انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:38 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 107$ بارتفاع قدره 4$ بنسبة 3.8%،حيث سعر الافتتاح عند 103$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 108$ ،وأدنى سعر عند 102$.

فقد الايثريوم يوم الثلاثاء نسبة 1.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 101$ لكل وحدة ايثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 115 مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق ،وسجلت القيمة بالأمس مستوي 111 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

انتعشت معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية ،وارتفع البتكوين بأكثر من 1.5% ، وقفز الربيل بأكثر من 8% ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوياتها خلال هذا العام ، وبدعم أخبار إيجابية عن الشبكة المصرفية العالمية "SWIFT".

من المقرر أن تبدأ SWIFT فى اختبار معيار الدفعات gpi الخاص بها مع نظام R3 الأساسي ،وقال "غوتفريد ليبراندت" الرئيس التنفيذي لسويفت فى منتدى باريس فنتيك هذا الصباح "فى وقت لاحق اليوم نعلن التكامل مع R3".

وكانت R3 قد أطلقت Corda Settler وهو عبارة عن تطبيق يهدف إلى تسهيل الدفعات المولودة للمعاملات المالية العالمية عن طريق تكنولوجيا البلوكشين ،ويستخدم التطبيق شبكة XRP الخاص بالعملة الرقمية الربيل.