شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط قرب أدنى مستوى فى أسبوعين والأنظار على قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مقتربا مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن سوق العمل خلال الشهر الجاري ، وقبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام أولى اجتماعاته للسياسة النقدية خلال 2019.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوي 95.38 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.48 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 95.56 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 95.29 نقطة.

يصل اليوم الأربعاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" إلى واشنطن لعقد محادثات مع المسؤولين الأمريكيين على مدار يومين ،وقال وزير الخزانة الأمريكي " ستيفن منوشين" يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يحقق أكبر اقتصادين فى العالم تقدما هائلا نحو التوصل إلى اتفاق تجاري شامل هذا الأسبوع.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن سوق العمل فى البلاد مع صدور بيانات وظائف القطاع الخاص خلال كانون الثاني/يناير ،و يعول كثيرا صانعي السياسة النقدية الأمريكية على قوة سوق العمل حتى يستمروا فى رفع أسعار الفائدة.

تصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش وظائف القطاع الخاص المتوقع 179 ألف خلال كانون الثاتي / يناير من 179 ألف فى كانون الأول / ديسمبر.

يختتم فى وقت لاحق اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي أولى اجتماعاته عن السياسة النقدية خلال 2019 ، وسط احتمالات الكاملة لبقاء معدلات الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% ،يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 جرينتش.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات باول ،بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري ،خاصة وأن أعضاء الاحتياطي الاتحادي وعلى رأسهم جيروم باول أصبحوا أكثر حذرا فى الآونة الأخيرة بشأن مستقبل أسعار الفائدة بسبب الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.