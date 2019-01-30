سناب يرتفع تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 30-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سناب شات (SNAP) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة في وقت سابق على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.42% بما يعادل 0.09 نقطة ، ومتأثراً بالدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 5.94 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7.29 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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