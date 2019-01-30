شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل – 30-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.03% بما يعادل 0.01 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 37.78 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 45.00 إلى 30.56) ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.78 ، ليستهدف مستوى المقاومة 39.48 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد