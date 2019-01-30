شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعاود الارتفاع – تحليل – 30-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 46.37 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 0.21 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 46.37 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 49.14 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد