شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يستسلم لضغطه السلبي – تحليل – 30-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بصورة مبالغ فيها ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.06% بما يعادل -0.43 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 19.45 ، طيلة ثبات المقاومة 21.86 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط