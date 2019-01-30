شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل ينخفض بمنطقة سلبية – تحليل – 30-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى 48.30 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 33.25 إلى 57.60) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.17 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 45.42 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 48.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط