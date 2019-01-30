شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى لمواد البناء: 4.9 مليار دولار صادرات القطاع خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى لمواد البناء تراجع صادرات القطاع خلال عام 2018 بنحو 4% لتبلغ 4.932 مليار دولار مقارنة بـ5.134 مليار دولار فى عام 2017 .

وقال التقرير الشهرى له، أن صادرات قطاعات الصناعات المعدنية انخفضت 7% لتسجل 3.652 مليار دولار فى 2018 مقابل 3.934 مليار دولار فى 2017 ، وتراجع صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنحو 31%؛ لتسجل ما قيمته 1.455 مليار دولار مقابل 2.098 مليار دولار، كما انخفضت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 9% لتبلغ 215 مليون دولار مقابل 237 مليون دولار .

وأضاف أن صادرات المواسير شهدت انخفاضا بنحو 13% لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار فى 2017 ، وتراجعت صادرات الأدوات القاطعة وأدوات المائدة بنحو 5% لتسجل 52 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار، كما تراجعت صادرات النيكل ومصنوعاته بنحو 15% لتبلغ 15 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار، وتراجعت صادرات الرصاص ومصنوعاته بنحو 29%؛ لتسجل 8 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار .

وأشار المجلس إلى أنه فى المقابل ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب فى عام 2018 بنحو 19% لتسجل ما قيمته 1.038 مليار دولار مقابل 871 مليون دولار، كما زادت صادرات الجسور والصهاريج والخزانات أسلاك ومسامير وأدوات المائدة من حديد بنحو 27% لتسجل 179 مليون دولار مقابل 171 مليون دولار، وارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 39% لتبلغ 660 مليون دولار مقابل 474 مليون دولار فى العام السابق له.

وأضاف أن صادرات الماغنسيوم والمنجنيز ومصنوعاته ارتفعت بشكل كبير بنحو 7676% لتبلغ 163 ألف دولار مقابل 2000 دولار، وارتفعت صادرات الخامات ومركزات وخبث رماد من المعادن بنحو 15% لتسجل 18 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار، فيما استقرت صادرات الزنك ومصنوعاته عند مستوى 2 مليون دولار وصادرات أصناف متنوعة من معادن عادية عند مستوى المليون دولار.

وأوضح أن صادرات قطاعات مواد البناء ارتفعت بنسبة 7% فى عام 2018 لتبلغ ما قيمته 1.280 مليار دولار مقابل 1.200 مليار دولار فى 2017، منوها بارتفاع صادرات الرخام والجرانيت بنحو 20% لتبلغ 224 مليون دولار مقابل 187 مليون دولار.

ولفت إلى أن صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف تراجعت بنحو 8% لتبلغ ما قيمته 147 مليون دولار مقابل 159 مليون دولار، وارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 39% لتسجل 139 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار، وارتفعت صادرات الأدوات الصحية بنحو 1% لتبلغ ما قيمته 139.3 ألف دولار مقابل 138.604 ألف دولار.

وذكر المجلس التصديرى أن صادرات المواد العازلة ارتفعت فى عام 2018 بنحو 69% لتبلغ نحو 39 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار، وارتفعت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 4% لتبلغ 363 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار، وارتفعت صادرات مواد البناء الأخرى بنحو 7% لتسجل 20 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار فى 2017، فضلا عن تراجع صادرات المواد المحجرية والمعدنية بنحو 7% لتسجل 209 ملايين دولار فى 2018 مقابل 225 مليون دولار فى 2017.