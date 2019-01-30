شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.880 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 227.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 20.36%، والعرب على 10.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 50.9 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 48.6 مليون جنيه ، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36% عند مستوى 14237 نقطة.

كما ارتفع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ايغلق عند 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.