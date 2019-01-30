شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض والمؤتمرات: 12 محافظة تشارك فى معرض "إجازة نصف العام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها، إنه فى إطار سعى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمساهمة فى تنشيط حركة التجارة الداخلية وتعريف المستهلك المحلى بالمنتجات المصرية المتميزة ، تنظم الهيئة معرض "إجازة نصف العام"، الذى تنطلق فعالياته صباح غداً الخميس ويستمر حتى 9 فبراير القادم بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع.

ويشارك بالمعرض العديد من محافظات مصر وتشمل " البحيرة – المنوفية – القاهرة – الجيزة– أسوان – الوادى الجديد – سوهاج – المنيا – الإسماعيلية – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا " والتى تأتى بكبرى الشركات المتخصصة فى العديد من القطاعات مثل " المنسوجات – المفروشات – صناعات يدوية وحرفية – الصناعات الغذائية – الملابس الجاهزة – أجهزة كهربائية – صناعات كيماوية "

كما يحظى المعرض فى دورته الأولى بمشاركة العديد من الوزارات مثل " الداخلية متمثلة فى قطاع مصلحة السجون ووزارة التضامن الاجتماعى و الإنتاج الحربى و التربية والتعليم و الإستثمار بالإضافة الى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفى هذا الاطار أكد المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حرص الهيئة على توفير كافة وسائل الراحة للأسرة المصرية الزائرة ، حيث تم توفير كافة الوسائل الخدمية اللازمة من منطقة مخصصة لبيع المأكولات والمشروبات، منطقة ترفيهية ومنطقة العاب للأطفال ،كما تم اقامة مسرح لتقديم العروض الفنية .

جدير بالذكر أن المعرض يقام بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية بالمحافظات وجمعيات المستثمرين إلى جانب إتحاد الصناعات المصرية .