"التخطيط": ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لـ 5.4 % خلال النصف الأول من العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع معدل النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2018/2019 ليصل إلي 5.4% بالمقارنة مع 5.2% خلال النصف الأول من السابق 2018/2017.
وأعلنت وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، في بيان لها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام الجاري 2018/2019، ليصل إلى 5.5%، بالمقارنة مع 5.3% خلال الربع الثاني من العام السابق.
وشهد الربع الأول من العام الجارى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليبلغ نسبة 5.3% مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالى الماضي2017 /2018.
وبحساب متوسط نمو الربعان الذان انطلقا خلال يوليو وأنتهى خلال ديسمبر الماضى، فأن متوسط الارتفاع خلال النصف الأول يسجل 5.4%.
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