شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك السعودية تنفي التوقعات المتداولة عن اندماجات أخرى غير المعلنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا صحة للأنباء والتوقعات المتداولة عن وجود اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية باستثناء ما تم الإعلان عنه في وقت سابق وتحديداً فيما يخص اتفاقية الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول، واتفاقية التفاهم للبدء بدراسة إمكانية الاندماج بين الأهلي التجاري وبنك الرياض والتي ما زالت في مراحلها الأولية ودون أن تكون مُلزمة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه نفى حافظ ما تردد في الآونة الأخيرة من تكهنات حيال وجود توجه لاندماجات مماثلة بين بنوك سعودية أخرى خارج نطاق ما تم الإعلان عنه رسمياً وبأنها عارية عن الصحة تماماً.

مشدداً على أن البنوك السعودية تتمتع بالشفافية للكشف عن أية تطورات وتوجهات تخصها والإعلان عنها في حينه، داعياً إلى عدم الالتفات إلى التوقعات غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين، علماً بأن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وأعلن البنك الأول في أكتوبر الماضي عن توقيعه لاتفاقية اندماج ملزمة مع بنك ساب، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.