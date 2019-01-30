شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى 6 أشهر قبيل قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى ستة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبيل قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي فى ختام أولى اجتماعاته للسياسة النقدية خلال 2019.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.3% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.93$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.83$،وسجلت الأعلى عند 15.97$ الأعلى منذ 13 تموز/يوليو الماضي، والأدنى عند 15.81$.

حققت الفضة يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، مع صعود معظم المعادن النفيسة فى ظل تحسن مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مقتربا من أدنى مستوياته فى أسبوعين عند 95.29 نقطة ،عاكسا هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط العملة الأمريكية قبيل ختام البنك الفيدرالي الاتحادي أولى اجتماعاته للسياسة النقدية خلال العام الجاري ،وسط توقعات الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% ، بعد ارتفاع المخاطر التي تواجه أكبر اقتصاد بالعالم.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 جرينتش ، و يتحدث جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي بحلول الساعة 19:30 جرينتش.