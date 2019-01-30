شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب هامشية للأسهم الأوروبية قبيل انطلاق محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بالفترة الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى شهرين ، وقاد الارتفاعات أسهم شركات السلع الفاخرة بعد نتائج أرباح قوية ، وتظل المكاسب محدودة مع ترقب المستثمرين انطلاق محادثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى الجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، لكن تظل المكاسب محدودة مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى اتجاهات معاكسة.

تصدر قطاع السلع الفاخرة قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% بعد نتائج أرباح قوية ،وصعد سهم LVMH بأكثر من 6% بعدما حققت الشركة الفرنسية أرباح قوية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

تظل المكاسب محدودة مع تركيز المستثمرين على تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث من المنتظر أن يصل اليوم نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" إلى واشنطن لعقد محادثات مع المسؤولين الأمريكيين على مدار يومين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يحقق أكبر اقتصادين فى العالم تقدما هائلا نحو التوصل إلى اتفاق تجاري شامل هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بحوالي 0.4%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.3% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا للجلسة الثانية على التوالي ، بعدما وافق مجلس العموم البريطاني على إعادة التفاوض حيال الترتيبات الخاصة بالحدود الايرلندية بعد انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،وصوت المجلس أيضا لصالح قرار بمنع الانفصال بدون اتفاق.