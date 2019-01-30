شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 8 أشهر قبيل نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ،وذلك قبيل صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي ، حيث ينتظر المستثمرين مزيدا من الأدلة حول مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,314.20$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,311.72$،وسجلت أعلى مستوي 1,315.92$ الأعلى منذ 14 أيار/مايو 2018 ، وأدنى مستوي 1,310.56$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،وبدعم ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يختتم فى وقت لاحق اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي أولى اجتماعاته عن السياسة النقدية خلال 2019 ، وسط احتمالات كاملة لبقاء معدلات الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 جرينتش ، ويتحدث جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 جرينتش.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات باول ،بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري ،خاصة وأن أعضاء الاحتياطي الاتحادي وعلى رأسهم جيروم باول أصبحوا أكثر حذرا فى الآونة الأخيرة بشأن مستقبل أسعار الفائدة بسبب الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 8.23 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 823.87 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 حزيران/يونيو 2018.