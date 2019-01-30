شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5% معدل نمو الناتج المحلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، من 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.

وكان مصدران حكوميان أكدا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى حوالي 5.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 من 5.2 بالمئة قبل عام.

وتستهدف مصر نموا بنسبة 5.8 بالمئة في ميزانية السنة المالية الحالية.