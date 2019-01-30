الطاقة تخفض أسعار الوقود فبراير المقبل

الخليج 365 - الإمارات:

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لـ"وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية" خفض أسعار البنزين والديزل خلال فبراير (شباط) المقبل مقارنة مع أسعارها في يناير (كانون الثاني) الجاري.

ونشرت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" المملوكة بالكامل لـ"حكومة دبي" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أسعار الوقود المعتمدة للشهر المقبل، متضمنةً ضريبة القيمة المضافة (5%) التي بدأ تطبيقها مطلع 2018، كالتالي:

تم تسعير ليتر البنزين (98 سوبر) بـ1.95 درهم خلال فبراير المقبل، مقارنة بـ2 درهم خلال يناير 2019، بتراجع 2.5%.

تم تحديد سعر ليتر البنزين (95 خصوصي) بـ1.84 درهم، مقابل 1.89 درهم الشهر الماضي، بتراجع 2.6%.

وتم خفض سعر ليتر الديزل إلى 2.28 درهم، مقارنة بـ2.30 درهم في يناير الماضي، بتراجع 0.9%.

وبدأت لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لوزارة الطاقة بتحرير أسعار الوقود في الإمارات منذ أغسطس (آب) 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.