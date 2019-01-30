هبوط الأرباح.. يحرك أبل لخفض أسعار هواتف آيفون

الاقتصادي:

قالت شركة "أبل" يوم الثلاثاء إنها تخطط لخفض أسعار هواتف "آيفون" خاصة في الأسواق الخارجية مثل الصين، وذلك بعد انخفاض أرباح الشركة بـ15% وفقاً لآخر تقرير مالي من عام 2018.

وذكرت إذاعة "BBC" البريطانية، أن اتخاذ الشركة الأميركية قرار خفض أسعار هواتف "آيفون"، يأتي أيضاً مع انخفاض سعر سهم الشركة إلى حوالي الثلث في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

وأعلن رئيس شركة "أبل" تيم كوك بهذا الخصوص، عن تقليل أسعار أجهزة "آيفون" المحمولة قريباً في بعض البلاد للتغلب على انخفاض مبيعاتها.

ومن المتوقع أن تخفّض "أبل" أسعار هواتف "آيفون" في الصين بنسبة 25% مقابل تخفيض أسعارها في الدول الأوروبية بنحو 3%.

وفقدت "أبل" 5% من أرباحها في 2018 لتصل إلى 84 مليار دولار، وهو أقل من المتوقع خاصة بعد أن طرحت الشركة 3 هواتف جديدة نهاية العام الماضي، وهو ما جعلها تضطر إلى تخفيض إنتاج هذه الهواتف حتى لا تزداد خسارتها.

ويرجح أن تعلن "أبل" عن الأسعار الجديدة لهواتف "آيفون" في 2019، خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تستطيع تحقيق مبيعات أفضل.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها شركة "أبل" عن نيتها خفض أسعار هواتف "آيفون" بعد المرة الوحيدة في عام 2007، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق أول هاتف لـ"آيفون" في ذلك الوقت.

وتبيع "أبل" هاتف "آيفون إكس إس" الجديد والذي أطلقته الشركة في سبتمبر (أيلول) 2018 مقابل 999 دولاراً، وهو نفس السعر لسلفه "آيفون إكس" الذي تم إطلاقه في 2017.